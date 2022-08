Servidores públicos de Rio Negro participam de capacitação sobre Ouvidorias Municipais

Ação integra a Campanha ‘Ouvidoria Municipal: ouvir para melhor servir’

Na manhã desta quarta-feira, 03 de agosto, a Prefeitura Municipal de Rio Negro promoveu a capacitação dos servidores públicos do Município, quanto a utilização e atendimento aos processos das Ouvidorias Municipais. O evento aconteceu no Cine Teatro Antônio Cândido do Amaral e foi destinado aos secretários municipais, diretores de departamentos e servidores que atuam diretamente com o público. A ação integra a Campanha “Ouvidoria Municipal: ouvir para melhor servir”.

Na programação, o Ouvidor Geral do Estado, Yohhan Garcia de Souza, palestrou apontando a importância das Ouvidorias como instrumento de participação popular. Destacou também a importância das denúncias para o enfrentamento a possíveis problemas presentes na Administração Pública e reforçou o papel do Ouvidor enquanto agente de relacionamento com a população e importante instrumento para a comunicação.

A Ouvidora Geral do Município, Jerusa Cleres Hack e a Ouvidora do SUS, Juliane Ruske, apresentaram todos os canais de comunicação disponíveis entre a Ouvidoria e a população: whatsapp, email, telefone, presencial e site. Solicitaram que os servidores orientem a população para que utilizem esses canais, seja para denúncias, sugestões, dúvidas ou elogios, para que a população compreenda que este é o meio adequado para estas situações. As Ouvidorias são um importante instrumento para que a Administração Pública tome conhecimento dos acontecimentos, avalie resultados de suas ações e compreenda as necessidades de cada região do município.

A CAMPANHA

A Prefeitura Municipal de Rio Negro lançou em junho deste ano a Campanha “Ouvidoria Municipal: ouvir para melhor servir”. O intuito da campanha é estimular a participação popular através das Ouvidorias, que são o meio de comunicação oficial entre Prefeitura e cidadão. Além da divulgação dos canais das Ouvidorias Municipais (Ouvidoria Geral e Ouvidoria SUS), a campanha também abrange o treinamento dos servidores municipais, para que estes atuem na orientação do cidadão e também participem ativamente da resolução dos processos abertos nas Ouvidorias.

Ouvidoria Municipal:

WhatsApp: (47) 9 9174-4399

Telefone: (47) 3642-3280, Ramal 430

Email: rionegro.ouvidoria@gmail.com

Portal: https://rionegro.atende.net/cidadao/pagina/ouvidoria

Endereço: Rua Juvenal Ferreira Pinto, 2070, bairro Seminário – anexa a Prefeitura Municipal

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 13h30 às 17h.