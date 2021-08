Sesc e Senac homenageiam o comerciante paranaense

Na quarta-feira (18) o Sesc e Senac, por meio das suas unidades em Rio Negro, convidam os empresários do comércio para a palestra de encerramento das ações em comemoração ao Mês do Comerciante.

A palestra será transmitida pela internet à s 16h30 e estará aberta à todos os interessados do setor. Terá como tema “Um olhar para o futuro: perspectivas para o Comércio”, proferida pelo professor Luciano Salamacha, professor, mentor e palestrante internacional. Ele criou um método único para compartilhar conhecimento teórico e prático do mundo corporativo de uma forma lúdica e de fácil entendimento. É capaz de oferecer saídas criativas e práticas para problemas considerados difíceis e até impossíveis.Â

Sobre a Campanha Mês do Comerciante

Durante as últimas semanas os empresários da cidade receberam as visitas dos gerentes executivos do Sesc e Senac Rio Negro, Henrique Gaio e Luiz Gradiz em seus estabelecimentos, participaram de um café com visita guiada à s instalações da instituição, além de conhecer os serviços e atividades ofertadas pelas casas. Na sequência, os convidados receberam uma chave simbólica das instituições.Â

Serviço:

Palestra de encerramento do Mês do Comerciante

Dia: 18.08 (quarta)

Horário: 16:30

Acesso: https://www.youtube.com/watch?v=sjQIaBIMNJI

Informações: 47 99152-0859 ou 47 3641-8550 (Sesc Rio Negro).

