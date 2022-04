Sesc Mafra terá apresentação sobre o rio Negro nesta sexta-feira

Compartilhar no Facebook

Nesta sexta-feira (29), a população riomafrense poderá conhecer melhor o rio Negro. Às 15h, com entrada gratuita, o escritor Ever Lisboa fará a apresentação “O rio Negro e suas curiosidades” no Sesc Mafra. Vários temas serão abordados em uma roda de conversa. Será a oportunidade para conhecer a história e dados importantes deste importante rio.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Local: Rua São João Maria, 520. Contato: (47) 3642-5747

Ever Lisboa é formado em sistemas de informação e possui mais de 16 anos de experiência na área de Tecnologia da Informação (TI). Também possui pós-graduação na área de administração e psicologia organizacional. Possui registro profissional de jornalista desde 2010 (MTb 3816/SC) e registro de historiador (0016/PR). É autor de 03 livros e mais de 100 artigos.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -