Sesc Paraná realiza a entrega de pares de tênis em projeto social

A 2ª edição da Maratona Solidária do Sesc PR chegou ao fim no dia 02 de outubro e foi um sucesso. O evento que arrecadou mais de 2.000 doações de pares de tênis excedeu as expectativas de participação, contando com mais de 3.400 inscrições de corredores dentro e fora do Estado.

Os participantes tiveram uma semana (de 26/09 a 02/10) para completar os 42 km de uma maratona. Foram mais de 550 corredores na categoria individual e mais de 1.000 equipes de até oito pessoas.

Com o slogan “Corra pelo Futuro das Crianças no Esporte” a Maratona Solidária em 2021 teve como objetivo arrecadar pares de tênis esportivos para as crianças e adolescentes inscritas no projeto Aprender e Jogar, que atende mais de 5.000 crianças de famílias de baixa renda em todo o Estado.

No dia 10 de novembro uma atividade especial será realizada simultaneamente em 28 cidades do nosso estado, oficializando as doações destinadas àqueles alunos e alunas em situação de maior vulnerabilidade social, representadas pelas crianças matriculadas no Aprender e Jogar, por meio do convênio com o município de Rio Negro.

O Sesc Paraná agradece imensamente a todos os parceiros que participaram da 2ª Maratona Solidária e contribuíram por meio desde grande exercício de solidariedade!

Serviço:

Cerimônia de entrega dos tênis arrecadados na Maratona Solidária para alunos Aprender e Jogar

Data: 10/11/2021 (quarta-feira)

Horário: 9h

Local: Sesc Rio Negro (Rua Marçal José Pereira, 110 – Estação Nova – Rio Negro – PR)

Informações: 47 3641-8550