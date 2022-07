Sesc PR prepara semana dedicada à literatura em 26 cidades

De volta ao formato presencial, 26 cidades paranaenses recebem a 41ª edição da Semana Literária Sesc PR e Feira do Livro

O maior e mais tradicional evento literário do Paraná, a 41ª Semana Literária Sesc PR e 20ª Feira do Livro, retoma em 2022 a programação em formato presencial e, de maneira simultânea, de 12 a 17 de setembro, celebra a literatura em 26 cidades paranaenses.

Para debater sobre o tema “Territórios Imaginários: vozes em trânsito”, o Sesc PR convidou inúmeros autores, escritores, jornalistas, pensadores, artistas e professores para participarem de debates, mesas-redondas, exposições, lançamentos de livros, palestras, sessão de autógrafos, oficinas e apresentações artísticas.

De acordo com os organizadores do evento, o tema central será desdobrado em cinco eixos de discussão: as fronteiras da linguagem; histórias em trânsito; (des)dizeres do corpo; diálogos entre memórias e rio-terra: a terceira margem. Nesta edição a Semana Literária se propõe a ser um espaço de reflexão, leituras e discussões sobre os espaços que habitamos, territórios geográficos e simbólicos, imigração e fronteiras, trânsitos, pertencimento e ancestralidade.

Livrarias e editoras

Por meio de editais, o Sesc Paraná selecionou livrarias e distribuidoras de livros que comercializarão livros com descontos de no mínimo 20% sobre o valor de capa. Com isso, o Sesc contribui com o mercado livreiro, com a formação de leitores, com a popularização do livro e com a divulgação da produção literária.

Lançamentos

Pelo sétimo ano consecutivo, o Sesc PR lança durante a Semana Literária a Coletânea de Contos Infantis, com 10 trabalhos de escritores paranaenses selecionados via edital. Para o diretor regional do Sesc PR, Emerson Sextos, este material é resultado do compromisso que o Sesc Paraná tem com a produção literária estadual, com a ampliação do imaginário infantil, com o desenvolvimento da leitura desde a tenra infância, com o despertar da criatividade e com o conhecimento. “Dez autores aceitaram o desafio de alargarem o olhar para os mais diversos elementos que formam a cultura do nosso estado e produzirem contos voltados ao público infantil. Pela literatura, o Sesc Paraná convida o leitor a conhecer e viajar pelo nosso estado, ampliar o conhecimento sobre sua paisagem, seu povo, cidades, costumes, tradições, e a perceber que o Paraná, nossa cultura e identidade vão muito além do pinhão, da erva-mate e da gralha azul. Somos multiculturais”, salienta Sextos.

Em breve, programação completa em www.sescpr.com.br/semanaliteraria.