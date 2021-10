Sesc Rio Negro fará recolhimento de lixo eletrônico neste sábado (16)

Compartilhar no Facebook

No sábado, 16 de outubro, o Sesc Rio Negro realiza uma programação voltada ao Consumo Consciente, com um drive-thru para recebimento de materiais que necessitam de descarte correto, como: Materiais e Equipamentos Eletrônicos (tv, monitores, rádios, ventiladores, etc.), Lâmpadas, Pilhas e Baterias, Metal, Plástico, Papel e óleo de cozinha.

São parceiras da ação a FUNDIR, a EVL METAIS e a ONG SOS Voz do Rio, empresas que já atuam no ramo em Rio Negro e estão qualificadas para receber, destinar corretamente os produtos e propagar a educação ambiental no município.

A ideia é marcar a data alusiva ao Dia do Consumo Consciente (instituída pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA) em 2009), para despertar a consciência do público para os problemas sociais, econômicos, ambientais e políticos causados pelos padrões de produção e consumo excessivos.

Além disso, no dia 15 de outubro, às 19h, através do canal Youtube do Sesc PR será transmitida uma Live sobre consumo consciente de água e energia elétrica, pois diante da severa estiagem enfrentada nos últimos dois anos, precisamos conscientizar os paranaenses como um todo sobre o impacto de seus padrões de consumo sobre a crise hídrica que estamos enfrentando. Participarão representantes das seguintes instituições: Sanepar, Copel, Itaipu, e Instituto Água e Terra (IAT). O link de acesso é https://www.youtube.com/watch?v=VvzPanflzGY

Participe destas ações você também. Sua atitude terá um grande impacto no nosso futuro!

Contribua também com a Campanha do Brinquedo Sesc, fazendo sua doação de brinquedos novos ou usados (em bom estado), que serão destinados às crianças atendidas pelas instituições sociais da cidade.

Programação:

Semana do Consumo Consciente:

Live Consumo Consciente, no dia 15 de outubro, as 19h, pelo Youtube do Sesc PR;

Drive-thru de arrecadação de Lixo eletrônico e de Brinquedos, no dia 16/10 (sábado), das 15h as 19h, no Parque Ambiental (Rua Jornalista Victor Hugo Grossl, 120)

Informações: 47 3641-8550