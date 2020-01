Sesc Rio Negro oferece Inglês com bolsas de estudos gratuitas

Compartilhar no Facebook

Até o dia 25 de janeiro o Sesc Rio Negro estará com inscrições abertas para o processo seletivo de bolsas de estudos. Para participar, os interessados devem atender ao seguinte perfil: Ser trabalhador do comércio ou dependente deste trabalhador ou estudante da rede pública de ensino na educação básica; Ter renda familiar bruta de até 3 (três) salários mínimos, piso nacional.

O curso tem foco na conversação e terá turmas para adolescentes entre 11 e 14 anos, pessoas acima de 15 anos e uma turma exclusiva para maturidade. O material didático da Cambridge será fornecido sem nenhum custo adicional.

Será realizado em módulos de 60h com certificado. As habilidades adquiridas estão de acordo com o padrão internacionalmente reconhecido de proficiência em um idioma.

Há possibilidade da realização de testes para quem já tem conhecimento do idioma e gostaria de se matricular em uma turma em andamento.

Inscrições para bolsa de estudos: até 25/01

Onde: SESC RIO NEGRO – Rua Marçal José Pereira, 110 – Estação Nova – Rio Negro – PR

Informações: 3641-8550 ou www.sescpr.com.br/curso/ingles/