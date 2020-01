Sesc Rio Negro possui atividades de férias com entrada gratuita

As férias tão esperadas chegaram e preencher o tempo livre neste período é um desafio. Por isso, o mês de janeiro está repleto de atividades no Sesc Rio Negro. Pensadas para desenvolver a criatividade, o conhecimento e garantir a diversão de toda a família, a programação tem opções como colônia de férias, oficinas educativas e de artesanato além de sessões de cinema gratuitas.

Programa-se e participe:

CINEMA

Sucessos do cinema nacional em sessões gratuitas para toda família. Venha se divertir e se emocionar com filmes especialmente selecionados.

Quando: De 08/01 a 01/02, sempre de quarta a sábado com entrada gratuita

Sessões às 10:00, 15:00 e 18:00 (aos sábados sessão somente às 10:00)

Dias 08 e 29 – Muita calma nessa hora (Comédia)

Dias 09 e 30 – High School Musical – O desafio: Mais sonhos para conquistar (Musical)

Dias 10 e 24 – Tropa de Elite 2 (Ação)

Dias 11 e 25 – Aparecida, o milagre: um filme emocionante (Drama / Fé)

Dia 15 – Até que a sorte nos separe (Comédia)

Dia 16 – O diário de Tati (Comédia)

Dias 17 e 31 – Assalto ao Banco Central (Ação)

Dias 18/01 e 01/02 – Nosso lar (Drama/Fé)

Dia 22 – Cilada.com (Comédia)

Dia 23 – Eu e meu guarda-chuva (Aventura)

Confira a programação completa dos filmes no site www.sescpr.com.br/cidade/rio-negro

OFICINAS DE FÉRIAS – Espaços de Aprendizagem

Atividades dedicadas à educação de crianças e jovens, onde os participantes poderão produzir seus próprios jogos e brinquedos. São oficinas gratuitas como: Trilha do texto, Receita de poema, Batalha dos Personagens e Jogo da Memória de Rimas.

Quando: 20 a 31 de janeiro – a partir das 9h00.

Investimento: Gratuito

BRINCANDO NAS FÉRIAS

Para crianças de seis a doze anos a diversão fica por conta da colônia do Sesc Rio Negro.

Este ano o tema serão as várias formas de brincar. Contará com gincanas recreativas, atividades esportivas e atrações culturais, além de lanche com cardápio supervisionado por nutricionista. As vagas são limitadas e podem ser feitas pessoalmente até 20/01!

Quando: 20 a 31 de janeiro – das 13h30 Ã s 17h30.

Investimento: Para Dependentes de Trabalhador do Comércio: R$50,00 (1 semana) ou R$90,00 (2 semanas) / Para Público em Geral: R$90,00 (1 semana) ou R$155,00 (2 semanas)

ARTESANATO

Dê asas a sua imaginação e venha aprender a criar lindas peças em tecido. As oficinas são voltadas para pessoas acima de 13 anos e serão produzidos objetos para o dia-a-dia, para presentear ou até mesmo para garantir uma nova fonte de renda com o artesanato.

Quando:

De 28 a 31/01, das 19:00 às 21:00, com técnicas variadas em cada dia. Entre as opções: Estojo escolar e Marca-páginas (duração de 2h), Urso de Tecido (duração de 4h), Saquinho organizador (duração de 2h), Naninha de cachorro (duração de 2h) e Faixinha de cabelo (duração de 2h)

Investimento: A partir de R$10,00 para Trabalhador do Comércio e R$ 18,00 para Público em Geral (nas oficinas de 2h).

Informações e Inscrições: Sesc Rio Negro (Rua Marçal José Pereira, 110 – Bairro Estação Nova – Rio Negro – Telefone: 3641-8550)