Sesc Rio Negro promove neste sábado a “Blitz do Bem” para arrecadação de alimentos

Acontecerá neste sábado (15) uma grande ação de solidariedade para arrecadação de alimentos, promovida pelo Sesc Paraná por meio da Unidade de Rio Negro.

É uma oportunidade para praticar a solidariedade e ajudar as famílias mais necessitadas do município.

Poderão ser doados alimentos não perecíveis, produtos de higiene e materiais de limpeza. As doações poderão ser entregue durante todo sábado nos postos de arrecadação conforme programação abaixo.

Além do comércio local, a ação conta com parceiros especiais: o Grupo de Escoteiros Falcão Negro e a Secretaria de Assistência Social, ambos de Rio Negro. As doações serão destinadas às famílias atendidas pelas entidades cadastradas no Programa Mesa Brasil por meio da Unidade Sesc Rio Negro.

Serviço:

SESC Rio Negro promove BLITZ DO BEM – CAMPANHA DE ARRECADAÇÃO DE ALIMENTOS

Data: 15/05 (Sábado)

Horários:

Das 8h30 às 11h30 – Mercado Seidel (Rua Miguel Pecharski, 345 – Rio Negro)

Das 15h30 às 19h30 – Supermercado Belém (Rua Ricardo Koster, s/n – Rio Negro) e Supermercado Planaltão Atacadista (R. Pereira Oliveira, 720 – Mafra)

Informações: 47 3641-8550 ou 9 9152-0859 (WhatsApp)

