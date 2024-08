Sesc Rio Negro realiza a Mostra Mazzaropi nesta semana

No mês de agosto, o Sesc Rio Negro recebe a “Mostra Mazzaropi“, cedida pelo Instituto e Museu Mazzaropi. Essa programação de cinema traz uma das figuras mais emblemáticas do cinema nacional, como forma de homenagear a indústria cultural do cinema, que no Brasil completou 126 anos em 2024, desde os primeiros registros cinematográficos captados em 1898 por Affonso Segreto.

Amácio Mazzaropi foi ator, comediante, cineasta, cantor, produtor, roteirista e compositor, um dos pioneiros no desenvolvimento da indústria cinematográfica nacional. Empresário do ramo do cinema, foi um dos primeiros a adquirir equipamentos audiovisuais de ponta no Brasil, e a fundar sua própria produtora – Pam Filmes – e estúdio cinematográfico.

Serão exibidos os títulos:

“Zé do Periquito”, 1960 (P&B) – Classificação Indicativa LIVRE – 26/08 – sessões 15h30 e 18h30.

“O Puritano da Rua Augusta”, 1965 (P&B) – Classificação Indicativa LIVRE – 27/08 e 30/08 – sessões 15h30 e 18h30.

“O Corintiano”, 1966 (P&B) – Classificação Indicativa LIVRE – 28/08 – sessões 15h30 e 18h30.

“Betão Ronca Ferro”, 1970 (COR) – Classificação Indicativa LIVRE – 29/08 – sessões 15h30 e 18h30.