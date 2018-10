Sesc Rio Negro realiza Festa das Crianças nesta sexta-feira

A unidade do Sesc em Rio Negro convida a todos para prestigiarem no feriado do dia 12 a sua primeira Festa das Crianças, com jogos e muita diversão.

A participação é gratuita e a programação está repleta de atividades como oficinas de catavento, sino dos ventos, jogos da mímica e da estátua, além de aulão de dança.

Haverá ainda a arrecadação de brinquedos novos ou usados em bom estado para a Campanha do Brinquedo.

Segundo Henrique Gaio, gerente executivo do Sesc Rio Negro, “a programação foi pensada especialmente para que as crianças e sua família possam ter mais uma opção saudável, gratuita e acessível de lazer e cultura na região”.

E complementa “Se o dia estiver ensolarado, o espaço do gramado estará livre para os interessados fazer piquenique e soltar a imaginação com brincadeiras tradicionais, também”.

O Circo Social, o Rotary Club RioMafra e a ACIRN são valiosos parceiros do evento que estarão presentes, colaborando com as atividades e garantindo um dia de muita alegria.

E não acabou por aí! No sábado, dia 13, das 9:00 às 12:00 haverão jogos de minivôlei, basquete e chute a gol, além de campeonato de jogos de vídeogame e pintura nas mãos. Todas as atividades são gratuitas.

Participe com sua família, prestigie toda nossa programação!

Serviço: Dia 12/10, das 13h à s 17h – Festa das Crianças e dia 13, das 9:00 à s 12:00 – Sesc Rio Negro (Rua Marçal José Pereira, 110 – Estação Nova – Rio Negro). Telefone para informações é o 47 3641 8550