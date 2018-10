Sesc Rio Negro realiza semana de ações voltadas ao comércio

Entre os dias 17 e 20 de outubro, a Unidade do Sesc em Rio Negro realizará diferentes ações destinadas aos trabalhadores e empresários do comércio. Com a proposta de promover a qualidade de vida, a Semana do Comércio em Movimento é um projeto corporativo que ocorre simultaneamente nas Unidades Sesc do Paraná, com toda a programação gratuita.

A “Semana” busca consolidar o relacionamento do Sesc com as empresas da região por meio de atividades para o desenvolvimento de gestores, coordenadores e líderes de equipes. No dia 17, a palestra inaugural tem como temas a “Qualidade de Vida, trabalho em equipe e valorização profissional”. Já no dia 18, os participantes poderão participar de uma roda de conversa sobre “Ergonomia” com um fisioterapeuta. E no dia 19 um psicólogo será convidado para ministrar a palestra sobre “Relacionamento Interpessoal”. Todas as ações acontecerão a partir das 20h00 e não há necessidade de inscrição prévia. Os participantes poderão ainda desfrutar de um café e de vários workshops dos serviços ofertados pelo Sesc.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Para encerrar a semana, no sábado (dia 20) estão programadas atividades para a família, com sessões de cinema às 10h, gincana e aula-show de preparo de bolachas em parceria com Senac, a partir das 14h00.

Traga sua equipe, participe da programação e venha conhecer mais dicas sobre qualidade de vida com sua equipe!

O Sesc Rio Negro fica na Rua Marçal José Pereira, 110 – bairro Estação Nova. Maiores informações pelo telefone 3641 -8550.