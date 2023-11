Sessão de negócios para mulheres empreendedoras é realizada em Mafra

A semana começou com um evento dedicado ao empreendedorismo feminino. No dia 20, a Prefeitura de Mafra por meio da Sala do Empreendedor realizou no Restaurante Caçarola, a primeira sessão de negócios da mulher empreendedora, com o objetivo de ser um espaço para troca de experiências e informações entre as mulheres, networking, aprendizado e realização de negócios.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Ao todo, houve a participação de 58 mulheres que puderam desfrutar de momentos proveitosos para aplicar em seus respectivos empreendimentos. Algumas, inclusive, deixaram parcerias acertadas e até alguns negócios fechados.

Salto no empreendedorismo

O secretário de desenvolvimento econômico,governo, turismo e cidadania, João Lázaro Lelis Ferreira abriu o evento, dizendo que a Administração Municipal está acompanhando as participantes, no sentido de auxiliá-las a dar um “salto no empreendimento de cada seguimento”. Ele lembrou da importância do evento que enaltece a mulher empresária cuja data é reconhecida pela ONU – Organização das Nações Unidas: o Dia do Empreendedorismo Feminino, celebrado em 19 de novembro. “A presença e a participação ativa das mulheres no empreendedorismo desempenham um papel fundamental no desenvolvimento econômico e social de uma sociedade. Ao longo das últimas décadas, tem havido um aumento significativo no número de mulheres empreendedoras, um exemplo é em nossa cidade com o crescimento que tivemos nesses últimos dois anos” declarou o secretário, agradecendo a presença de todas.

A vice-prefeita de Mafra, Celina Dittrich Vieira, se dirigiu às participantes explicando que o empreendedorismo oferece às mulheres a oportunidade de alcançar independência financeira e empodeiramento econômico. “A inclusão ativa das mulheres no empreendedorismo não é apenas uma questão de justiça social, mas também uma estratégia inteligente para promover a inovação, o crescimento econômico e o desenvolvimento sustentável. Ao apoiar e capacitar mulheres empreendedoras, construímos sociedades mais resilientes, diversas e prósperas”. disse.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Impressões

A Sala do Empreendedor realizou um a pesquisa após o evento questionando sobre: opinião sobre a sessão; o que pode ser melhorado – qual a sua sugestão; que tipo de evento que a mulher gostaria de participar. O resultado, de acordo com a apuração, foi positivo, com sugestões para haver mais rodadas de negócios, palestras e workshops e houve também sugestões para tornar o evento ainda melhor.

Realização

A “Sessão de negócios para mulheres empreendedoras” foi uma realização da Prefeitura de Mafra/Secretaria Municipal e Desenvolvimento Econômico,Governo, Turismo e Cidadania, SEBRAE -por meio da Sala do Empreendedor – e contou com o apoio do Núcleo da Mulher Empreendedora da ACIM e de Diego Gelbke (no auxílio com a decoração).