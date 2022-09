Setembro Amarelo: Barraca da Saúde estará na Praça João Pessoa nesta sexta-feira (23)

Na manhã da próxima sexta-feira (23), a partir das 9h, a Barraca da Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Rio Negro estará instalada na Praça João Pessoa abordando temas referentes ao Setembro Amarelo e Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio.

A Barraca da Saúde é instalada na Praça João Pessoa uma vez por mês junto à feira popular com temas pré-definidos. É um projeto realizado pela enfermeira Graziela Bannack do Setor da Saúde do Trabalhador da Vigilância Epidemiológica, a farmacêutica Daniela Buch Leite da Farmácia Municipal de Rio Negro em parceria com as agentes de combate às endemias (ACE) e agentes comunitários de saúde (ACS).

Na ação desta sexta-feira a Barraca da Saúde terá também o CAPS como parceiro, que estará orientando a população sobre assuntos relacionados ao Setembro Amarelo. No local também será feita a distribuição de frases motivacionais.

No mês de julho a barraca forneceu informações sobre as hepatites virais, com a finalidade de reforçar as ações de vigilância, prevenção e controle da doença. Além disso, as profissionais da saúde ofereceram à comunidade informações sobre a realização de testes rápidos de hepatite B e C e distribuição de preservativos.

SETEMBRO AMARELO

Desde 2014, a Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP), em parceria com o Conselho Federal de Medicina (CFM), organiza a campanha Setembro Amarelo em todo o território brasileiro. O dia 10 deste mês é, oficialmente, o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, mas a iniciativa acontece durante todo o mês.

A campanha foi inspirada na história de Mike Emme, que cometeu suicídio em setembro de 1994, nos Estados Unidos, aos 17 anos. Ele tinha um carro amarelo e, no dia do seu velório, os pais e amigos distribuíram cartões com fitas amarelas e frases motivacionais para pessoas que pudessem estar enfrentando transtornos mentais e emocionais. As fitas amarelas se tornaram o símbolo da campanha.

Em 2022 o lema da campanha é “A vida é a melhor escolha!” e diversas ações já estão sendo desenvolvidas. Muitas pessoas pensam que o suicídio é uma realidade distante e que afeta poucas pessoas, mas os dados da Organização Mundial de Saúde (OMS) mostram o contrário.

De acordo com a OMS, mais de 700 mil pessoas morrem por suicídio anualmente no mundo, sendo a quarta maior causa de óbitos entre jovens de 15 a 29 anos de idade. No Brasil são, em média, 14 mil suicídios por ano.

Portanto, todos nós devemos atuar ativamente na conscientização da importância que a vida tem e ajudar na prevenção do suicídio, tema que ainda é visto como tabu. É importante falar sobre o assunto para que as pessoas que estejam passando por momentos difíceis e de crise busquem ajuda e entendam que a vida sempre vai ser a melhor escolha.

Em Rio Negro os serviços de saúde mental da Secretaria Municipal de Saúde procuram organizar ações que tragam reflexões e informações referentes à campanha do Setembro Amarelo. Durante o mês são realizadas palestras em empresas e em comunidades do município com temas relativos à prevenção do suicídio e a valorização da vida. Laços amarelos também são colocados em pontos específicos de Rio Negro como forma de conscientização sobre a campanha.

Entre as ações programadas para este mês estão:

Dia 22 de setembro: será realizado em parceria com o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) da Vila São Judas Tadeu uma caminhada em prol da valorização da vida. Após a caminhada terá apresentação da fanfarra da Escola Municipal Olavo Bilac em frente ao CRAS.

No decorrer da tarde do dia 22 serão realizadas diversas orientações e atividades sobre os cuidados com a saúde, autoestima e vínculos com a participação de profissionais do CAPS, CRAS, CREAS e convidados.

Dia 30 de setembro: será realizada a “carreata amarela” nas ruas centrais do município.