Sexta-feira terá nova cantata nas janelas do seminário de Rio Negro

A 1ª Cantata Natalina nas Janelas do Seminário Seráfico, realizada no Paço Municipal Prefeito Ary Siqueira (prédio da Prefeitura) no último domingo, encantou e emocionou o grande público presente. Foi um momento inesquecível e inédito em Rio Negro.

Quem não pôde comparecer no domingo terá a oportunidade de vivenciar esse momento incrível. Na próxima sexta-feira, dia 23, terá nova apresentação da cantata nas janelas do seminário para encerrar a programação natalina de Rio Negro. O evento será às 20h. Compareça e se emocione!

A cantata terá a participação do Coral da Escola Municipal Olavo Bilac, Coral da Igreja Resgate e apresentação da cantora Kelly Lukasinsk e da 2ª Princesa da 18ª Festa da Colonização de Rio Negro, Kristine Martin. O Papai Noel estará atendendo as crianças no Cantinho do Noel após o evento.

Em Rio Negro todos são bem-vindos sempre! A Prefeitura fica localizada na Rua Juvenal Ferreira Pinto, nº 2070, bairro Seminário.