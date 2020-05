Siemens e GreyLogix colaboram no combate à COVID-19 em Mafra e Rio Negro

A Siemens tem apoiado e disponibilizado seu conhecimento e suas soluções em diversas iniciativas no Brasil e no mundo para ajudar no combate à COVID-19. Uma dessas iniciativas foi em parceria com a GreyLogix, empresa de automação industrial e integrante do programa Solution Partrner da Siemens. Com o avanço da pandemia, a GreyLogix percebeu um desafio na região entre os municípios de Mafra-SC e Rio Negro-PR, no sul do país, onde está localizada: caso o número de infectados crescesse exponencialmente, as duas pequenas cidades dificilmente teriam respiradores em número suficiente para atender os infectados pelo novo coronavírus.

Sendo assim, a GreyLogix decidiu produzir internamente respiradores para serem usados nas instituições de saúde da região. O foco de negócios da empresa não é o setor de saúde – mas, sim, indústria de alimentos, bebidas, papel & celulose, química, entre outros – portanto, o desafio era enorme. Dessa maneira, para garantir que o equipamento produzido seguisse os requisitos médicos necessários, o time da empresa trabalhou em conjunto com médicos, enfermeiros e fisioterapeutas da prefeitura de Mafra e de cidades vizinhas e validou os resultados com equipe médica e engenharia clínica do Hospital SOS Cárdio, em Florianópolis. O projeto contou também com apoio do SENAI e da empresa SC Hospitalar, em São José-SC, para realizar aferições no equipamento.

Como resultado, no tempo recorde de três semanas, os equipamentos foram criados e contaram com soluções Siemens, com destaque para os controladores e IHMs da linha SIMATIC e as fontes de alimentação da linha SITOP.

“O projeto da GreyLogix surgiu no horizonte no momento em que a própria Siemens prospectava iniciativas voltadas para a crise do novo coronavírus, com as quais pudesse contribuir”, comenta o executivo da área de Factory Automation da Siemens, Daniel Guimarães.