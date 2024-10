Simulado de ataque é realizado em escola de Mafra

A Polícia Militar de Mafra realizou na manhã desta terça-feira, 22, um simulado na Escola de Educação Básica Profª Maria Paula Feres, para prevenir ocorrências de terrorismo doméstico com múltiplas vítimas. Além do aperfeiçoamento dos policiais, a ação consiste em treinar professores, funcionários e alunos para se defenderem de possíveis ações criminosas.

O treinamento também teve o objetivo de avaliar as medidas previstas no Plano de Contigência de Segurança Escolar, e trata-se da última etapa de implementação do protocolo FEL, ou “Fugir, Esconder ou Lutar” – uma metodologia de prevenção à violência escolar difundida mundialmente e apresentada pela Polícia Militar de Santa Catarina.

“O simulado é uma iniciativa crucial para preparar as escolas para enfrentar qualquer eventualidade e proteger os alunos, professores e funcionários”, destacou o tenente-coronel Silvano Sasinski, comandante do 38º Batalhão de Polícia Militar de Mafra.

O comandante também ressaltou o criterioso planejamento realizado junto à equipe escolar e ao Corpo de Bombeiros, para que todas as etapas do evento garantissem a segurança dos cerca de 400 alunos e 50 funcionários que participaram do treinamento. “Desde a simulação do incidente até a evacuação segura dos estudantes e a resposta rápida das equipes de segurança e resgate foram previamente estudadas”.

A iniciativa reflete o compromisso da PMSC, por meio da Rede de Segurança Escolar, em garantir um ambiente escolar preparado para enfrentar situações de emergência. A colaboração entre a comunidade escolar e as forças de segurança é fundamental para fortalecer a proteção das escolas.