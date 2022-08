SINE de Rio Negro realiza entrevistas de emprego para a nova empresa de Rio Negro

Compartilhar no Facebook

A inauguração oficial da nova unidade da Global Estratégias Financeiras em Rio Negro ocorreu na tarde da última quinta-feira (11). A Gestão Contact Center está instalada no bairro Bom Jesus e está em constante expansão.

Para as atividades são selecionados candidatos de vários perfis. São disponibilizadas vagas em diferentes setores e níveis de escolaridade. Até o final de 2022 devem ser empregadas 300 pessoas. A unidade tem capacidade para empregar 600 pessoas até o final de 2023.

Para concorrer a uma das vagas, o interessado pode cadastrar o currículo no site da empresa através do link: https://somosglobal.gupy.io/. Após o cadastro, o candidato terá acesso às próximas etapas do processo de recrutamento e seleção.

ENTREVISTAS NO SINE

A Agência do Trabalhador de Rio Negro (SINE) também colabora no processo de recrutamento e seleção. Nesta quarta-feira (dia 17), das 8h às 10h, haverá entrevistas para as vagas de operador de telemarketing.

Os interessados devem comparecer no SINE neste período com a carteira de trabalho, currículo e documentos pessoais. Nas demais quartas-feiras também serão realizadas entrevistas. É uma grande oportunidade para quem procura o primeiro emprego, inclusive.

O SINE de Rio Negro fica localizado na Rua Dr. Getúlio Vargas, nº 167, Centro, próximo ao Salão 6 de Agosto.

A política de trabalho da Global é ter um ambiente humanizado, que desenvolva a carreira de jovens em seu primeiro emprego, com estrutura física moderna e que prioriza o bem-estar. “Nosso ambiente é moderno e acolhedor. Esses são os nossos diferenciais que chegam a Rio Negro. Ambiente de trabalho saudável e clima organizacional que fazem um lugar de bem-estar e bom de trabalhar”, diz Mariana Nicoloso, gerente de Gestão de Gente.

A Global Estratégias Financeiras tem 28 anos de história e já possui filiais em Joinville, Araquari e São Paulo. Unindo tecnologia, inteligência de dados e inovação é um dos maiores players no segmento financeiro no Brasil. A empresa – que atende companhias de renome nacional e internacional no segmento de call center – prevê um faturamento de mais de 50 milhões de reais por ano.