Sistema de água tratada em São José na comunidade do Lageado dos Vieiras está na fase final de sua construção

Do total investido R$ 462 mil foram emprestados do Banco de Fomento do Governo do Paraná, valor que será pago de forma parcelada, e mais R$ 100 de recursos próprios

Por Gazeta de Riomafra - 02/05/2019