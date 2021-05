Sistema de Ensino Remoto nas escolas municipais de Rio Negro é retomado

O município que foi o pioneiro no retorno seguro às aulas, seguindo um modelo híbrido desde o dia 8 de março deste ano, agora traça novas medidas para garantir a segurança dos alunos e profissionais da educação.

Em decorrência do aumento expressivo dos casos de infecção do corona virus no município, a Secretaria Municipal de Educação, seguindo o que está previsto no protocolo de retorno às aulas, decidiu que a partir do dia 31 de maio de 2021 até o dia 11 de junho as aulas em todas as unidades escolares serão remotas.

A medida tem caráter preventivo e foi determinada pelo pelo Comitê Municipal de Retorno às Aulas, no dia 27 de maio de 2021. O Conselho é formado por pais, professores, diretores e coordenadores das unidades escolares, bem como de representantes de entidades escolares privadas e de segmentos envolvidos na educação rionegrense.

Na modalidade os alunos vão ser atendidos pelas vídeos-aulas do canal “Conecta Rio Negro”, bem como terão o suporte do professor regente. Este projeto surgiu da necessidade de estratégias de aprendizagem para as aulas remotas. O material produzido faz parte do acervo educacional e pode ser acessado por qualquer pessoa, através do mesmo canal na plataforma Youtube. Além das aulas, a plataforma abrange atividades extras, palestras e produções para a área da educação. Alunos utilizam o material para reforço escolar e os professores como forma de dinamizar as estratégias de ensino.

A Secretária Municipal de Educação, Vera Pfeffer Schelbauer, destaca que ”Todos estes procedimentos estão elencados nos protocolos de retornos e que tivemos responsabilidade para abrir nossas unidades escolares no modelo híbrido e agora também teremos responsabilidade em voltar ao modelo remoto. Tudo isso tendo em vista uma melhor qualidade pedagógica e, sobretudo, pensando sempre na segurança de nossos alunos e professores.”

O prefeito James Karson Valério, destaca que o objetivo principal é a segurança dos alunos, professores e servidores, “Vamos sempre garantir o direito à educação com segurança e respeito à vida”.

Durante este período, a Secretaria Municipal de Educação e o Comitê de Retorno às Aulas estarão avaliando as condições da pandemia para definir a melhor forma do retorno. As unidades continuam abertas, mas devem funcionar apenas administrativamente e para reparos e entrega de materiais didáticos quando necessário.