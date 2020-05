Solicitação prevê obras emergenciais nas marginais da BR-116 em Rio Negro

Compartilhar no Facebook

A Câmara de Rio Negro vai enviar a Arteris Planalto Sul uma solicitação para realização de obras emergências nas marginais do perímetro urbano do município, com o objetivo de promover a segurança de todos os usuários, principalmente dos pedestres e ciclistas.

Na solicitação está sendo pedido que a concessionária realize obras complementares como: construção de ciclovias, passeios e pista de corrida; colocação de placas de sinalização e dispositivos de segurança nas avenidas marginais, não permitindo velocidade excedente a 40Km/h; e implantação de calçadas para pedestres, margeando os canteiros dos trevos de acesso ao município.

Como justificativa para o pedido os vereadores destacam o aumento do tráfego de veículos e do fluxo de trabalhadores que circulam pelas vias.