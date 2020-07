Somente agora profissionais da saúde de Rio Negro serão testados para Covid-19

Ao contrário de vários municípios da região, somente no início do mês a Secretaria de Saúde de Rio Negro começou a testar seis profissionais, do Hospital Bom Jesus, policiais militares e bombeiros. Os testes que estão sendo feitos são os do tipo teste rápido.

Segundo a Secretaria de Saúde o objetivo com o testes é verificar as condições de saúde dos profissionais que estão na linha de frente no atendimento à população, garantindo assim segurança para todos – profissionais da saúde, agentes de segurança, seus familiares e a população em geral. Atitude esta que já deveria ter sido tomada há alguns meses atrás, como foi em outros municípios, inclusive da região.

Aqueles que testarem positivo para Covid-19 serão afastados de suas funções, conforme orienta os protocolos clínicos.

Os testes rápidos estão sendo realizados pela equipe técnica na base Covid-19, UBS vereador Irajá Martins, com escala de atendimento, evitando assim aglomerações no local e atendendo as normas de segurança contra o coronavírus.