Souza Cruz é eleita a melhor marca empregadora do setor pelo segundo ano consecutivo

A Souza Cruz foi eleita como a melhor marca empregadora do setor e segunda melhor empresa por práticas de RH, segundo o selo Top Employers. A organização reconhece empregadores que atingem os mais altos padrões de excelência em políticas de RH e ambiente de trabalho para seus colaboradores. Este é o oitavo ano consecutivo em que o Instituto certifica a companhia.

“Ser certificado mais uma vez pela Top Employers confirma todo o investimento feito ao longo de 2018 para que a Souza Cruz continuasse sendo uma organização vencedora, feita por talentos apaixonados, diversos, altamente capazes e energizados. É um reconhecimento da forma como fazemos as coisas acontecerem, encarando desafios e tendo nos nossos talentos, cultura e desenvolvimento como nossas prioridades diárias”, destaca o diretor de RH, Harry Vargas. A Souza Cruz acredita que times engajados e que se complementam de formas diferentes produzem muito mais e são muito mais realizados e satisfeitos com a empresa que atuam.

Muito são os fatores que tem levado a Souza Cruz a performar bem em certificações de RH, entre eles, práticas que priorizam o colaborador como parte fundamental da estratégia de longo prazo do negócio, buscando a construção de times cada vez mais diversos. Nos últimos anos, a companhia tem investido fortemente na promoção da diversidade dos seus colaboradores, trabalhando o lado humano e a valorização das sinergias entre as diferentes qualidades de cada um. Ao longo de 2018, este investimento foi acelerado. Isto fez com que os colaboradores vissem estas mudanças acontecerem de forma real e consistente, com a realização de palestras, debates, treinamentos, mudanças nos processos de seleção, entre outras ações. Um caminho acertado, que tem feito os funcionários admirarem ainda mais a empresa.

A British American Tobacco (BAT), grupo global controlador da Souza Cruz, também foi certificado pela Global Top Employers. É o segundo ano consecutivo em que o grupo figura entre as empresas certificadas pelo ranking global. A BAT vem sendo reconhecida como empregadora de excelência em várias regiões do mundo desde 2009 e, em 2019, recebeu o selo em 43 países, espalhados em cinco regiões: Europa, América Latina, Ásia-Pacífico, África e Oriente Médio.

SOBRE O TOP EMPLOYERS INSTITUTE

O Top Employers Institute está localizado em Amsterdã e atua em 116 países, certificando apenas organizações com altos padrões em práticas de Recursos Humanos que criam experiências enriquecedoras para seus colaboradores. O selo Top Employers é conferido anualmente para as melhores empregadoras do País desde 2011.

SOBRE A SOUZA CRUZ

A Souza Cruz atua há 115 anos no Brasil e está em constante evolução, investindo na valorização das diferenças, na sustentabilidade e na legalidade para o desenvolvimento de sua cadeia produtiva. Integrante do grupo British American Tobacco (BAT), a empresa é líder no mercado nacional de produtos derivados do tabaco e também a maior exportadora desta matéria-prima. Com mais de 6 mil colaboradores diretos e 4 mil sazonais, a Souza Cruz atua em toda a cadeia produtiva do tabaco, desde a produção no campo – realizada por 27 mil produtores integrados que geram renda para cerca de 108 mil pessoas –, até a distribuição para pontos de venda em 93% das cidades do país, passando também por pesquisa, desenvolvimento e fabricação de produtos de qualidade.