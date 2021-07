Souza Cruz encerrará atividades de processamento em Rio Negro

A BAT Brasil (ex-Souza Cruz) informa que encerra, a partir do dia 30 de julho, as atividades de processamento de tabaco na Usina de Rio Negro, no Paraná.

A companhia revisa constantemente seu modelo de atuação em busca da eficiência e sustentabilidade dos negócios, prática fundamental para assegurar sua competitividade. Desta forma, a companhia irá concentrar os volumes de processamento na unidade de Santa Cruz do Sul (RS) e comercializar parte do volume com outros parceiros comerciais.

A nova configuração trará maior flexibilidade à cadeia do tabaco, levando ao aumento da competitividade. A BAT manterá temporariamente parte de suas operações de pesquisa e suprimentos agrícolas em Rio Negro, e continuará a comercializar o tabaco produzido na região, em instalações compartilhadas no município.

A nova forma de operar não significa retração na produção de tabaco, pelo contrário, a BAT está aumentando em aproximadamente 10% o volume de tabaco a ser produzido no campo para a safra 2021/2022, reforçando seu compromisso com o Sistema Integrado de Produção, criado há mais de 100 anos pela companhia, e presente hoje nos estados do Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

Além de buscar mais eficiência, as mudanças também se fazem necessárias para enfrentar a concorrência desleal do mercado ilegal de cigarros, que hoje domina cerca de 50% dos produtos vendidos no país.

Tendo em vista o cuidado com pessoas, a empresa faz todos os esforços para realocar o maior número de colaboradores em outras unidades. Para os demais, dará todo suporte, por meio de consultoria, para que possam se recolocar no mercado de trabalho, além de um pacote de desligamento acima do exigido por lei.

O imóvel da BAT Brasil em Rio Negro continuará sendo utilizado pelas áreas de pesquisa agrícola e suprimentos até 2022.

Até então, a unidade da Souza Cruz em Rio Negro beneficiava através da compra do fumo, cerca de 13 mil produtores. Dois terços do total do processamento têm como destino o exterior. Durante o período de safra, a unidade de Rio Negro contratava aproximadamente mil pessoas, desta forma tornou-se a maior empregadora da cidade e a maior empresa da região.

HISTÓRIA

A Companhia de Cigarros Souza Cruz instalou-se em Rio Negro no dia 17 de novembro de 1960. Em outubro de 2020 a Souza Cruz passou a se chamar BAT Brasil. Esta mudança tem como objetivo fortalecer a marca British American Tobacco (BAT), da qual a Souza Cruz faz parte desde 1914. A mudança não mudou a operação da empresa, que é uma das mais importantes para a cidade de Rio Negro e região.

No dia 15 de novembro de 1970, em comemoração ao primeiro centenário de Rio Negro, a Companhia de Cigarros Souza Cruz mandou produzir com um disco de vinil com o hino da cidade. A renda proveniente das vendas foi revertida integralmente em benefício à Casa do Menor Ana Zornig de Rio Negro. A letra e a música do hino de Rio Negro, chamado “Rio Negro, Botão de Rosa”, é de Cláudio Alvim Barbosa (Zininho). O disco foi produzido pela empresa CAB – Gravações, Promoções e Publicidade Ltda. Foi gravado nos estúdios de Paula Gravações, em São Paulo. O arranjo e a regência são do Maestro Moacir Portes, que participou da produção de hinos de diversas cidades do Brasil.

No dia 17 de novembro de 2010 a unidade da Souza Cruz em Rio Negro completou 50 anos de atividades. Para celebrar a data a empresa promoveu no dia 14 de novembro um animado evento cultural que contou com a presença de atuais e antigos funcionários, produtores de tabaco e autoridades, além de toda a comunidade rionegrense e da região. Para o encerramento da festa, a Souza Cruz trouxe para Rio Negro o show nacional com o grupo Família Lima.

