Souza Cruz está entre os empregadores mais atrativos do Brasil em 2020

A Souza Cruz foi a única empresa do ramo de tabaco reconhecida como uma das empregadoras mais atrativas do país, segundo o ranking da Universum, que é realizado com a participação de mais de 34 mil estudantes. Esta é a segunda vez, só neste ano, que a empresa se destaca em rankings como única do setor. A primeira aconteceu em maio – ranking da Merco, que nomeou a companhia como uma das mais confiáveis do país.

“Figurar o ranking da Universum confirma todo o investimento feito para que a Souza Cruz continue sendo uma organização vencedora, feita por profissionais apaixonados, diversos, altamente capazes e energizados. É um reconhecimento da forma como trabalhamos, encarando desafios e tendo os nossos talentos, a nossa cultura e o desenvolvimento profissional dentro de nossas prioridades”, declara Fernanda Shugastru, gerente sênior de Recursos Humanos.

