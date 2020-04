Compartilhar no Facebook

A Souza Cruz comunicou nesta quarta-feira que as atividades da empresa serão retomadas a partir do dia 06 de abril (segunda-feira).

Mesmo em funcionamento, a empresa manterá algumas medidas de prevenção ao coronavírus, como manter em férias os colaboradores que estão no grupo de risco. A empresa reforça a informação sobre o transporte dos funcionários, que está restrito até o dia 08/04 em virtude do Decreto do Estado de SC.