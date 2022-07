Subprefeitura de Lageado dos Vieiras recebe novo veículo utilitário

O veículo será utilizado para auxiliar as equipes de obras, colaborando para o desenvolvimento dos serviços na localidade

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Na última sexta-feira (22), a Prefeitura de Rio Negro realizou a entrega de um veículo utilitário 0 km à Subprefeitura de Lageado dos Vieiras.

O veículo será utilizado para auxiliar as equipes de obras, colaborando para o desenvolvimento dos serviços na localidade. Foram investidos R$ 108.900,00 na aquisição. O ato da entrega foi realizado pelo Prefeito James Karson Valério aos coordenadores da Subprefeitura.

O Coordenador Distrital de Lageado dos Vieiras, Luiz Felipe Stafin, enfatizou a importância do veículo para a região. “Este veículo terá grande importância no Distrito de Lageado dos Vieiras para auxiliar nos serviços executados pelo setor de obras, como no transporte dos operadores, fazer abastecimento das máquinas pesadas nas estradas e transporte de pneus e peças, além de serviços gerais. Também auxiliará no deslocamento da equipe até a sede em Rio Negro para reuniões e demais ações necessárias”, comentou.

O Coordenador de Serviços de Obras da Subprefeitura, Fabio Jean Mildemberguer, também destacou a importância do utilitário. “É um veículo muito importante para auxiliar nos trabalhos desenvolvidos na Subprefeitura, como serviços de obras, agricultura e empreendedorismo, auxiliando todos os setores que descentralizam os serviços da nossa Prefeitura para o Distrito de Lageado dos Vieiras”.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

O Distrito de Lageado dos Vieiras possui aproximadamente 4 mil habitantes atualmente. A Subprefeitura foi criada em 12 de abril de 1997 com o objetivo de descentralizar os trabalhos e prestar um melhor atendimento à população de Lageado dos Vieiras e região. O local funciona das 8h às 11h30 e das 13h30 às 17h para atendimento ao público.