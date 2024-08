Sucesso e solidariedade marcam o 6º Pedal da Família em Rio Negro

Compartilhar no Facebook

Neste domingo, o Rancho Beira Rio em Rio Negro-PR foi palco de mais uma edição do Pedal da Família, um evento que já se consolidou como um dos principais encontros esportivos e solidários da região.

Em sua sexta edição, o evento reuniu mais de 300 pessoas, entre elas mais de 80 ciclistas, que aproveitaram uma manhã repleta de atividades externas para a prática esportiva, lazer e saúde.

Os participantes puderam pedalar por trilhas que oferecem vistas deslumbrantes da região, celebrando a natureza e o convívio em família. Além da pedalada, o evento conta com sorteios de diversos brindes, garantindo diversão para todos os presentes.

O Pedal da Família não é apenas um evento esportivo, mas também uma ação de solidariedade. Toda a renda arrecadada é destinada a obras de caridade, e a organização é feita por uma equipe voluntária, comprometida em fazer a diferença na comunidade do Rio Negro. Desde sua primeira edição, o evento já contribuiu com melhorias em diversas instituições do município, como a APAE de Rio Negro e o Hospital Bom Jesus.

Nesta edição, os recursos arrecadados serão destinados a obras de melhoria no Abrigo Institucional Professora Jane Sabino Ferreira, reforçando o compromisso do Pedal da Família em apoiar causas nobres e trazer benefícios concretos para a cidade.

O Pedal da Família segue como um exemplo de como esporte, lazer e solidariedade podem caminhar juntos, promovendo bem-estar e ajudando a transformar vidas na comunidade.