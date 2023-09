Surpreenda-se com o espetáculo “Cabaré Flashback” do Grupo Municipal de Teatro de Rio Negro

No próximo domingo (dia 24) ocorrerá a estreia em Rio Negro do novo espetáculo “Cabaré Flashback” do Grupo Municipal de Teatro. A apresentação será realizada às 17h no Cine Teatro Antônio Candido do Amaral (Seminário / Prefeitura de Rio Negro).

O novo espetáculo teatral se passa durante uma noite de festa, onde acontecem várias situações cômicas. A peça foi escrita na primeira metade do século XX pelo dramaturgo alemão Karl Valentin e agora foram adaptadas para o contexto atual pelo grupo de teatro.

Entre as cenas, um casal que recebe o convite para a festa, uma senhora que deseja um chapéu para se fantasiar, uma dupla que discute sobre a importância de um chafariz, um grupo de mulheres no banheiro da festa, um rapaz mandando mensagens de áudio para a ex-namorada e uma banda que não consegue tocar as músicas.

A peça tem como grande atrativo a trilha sonora, composta por músicas de alguns dos maiores sucessos das últimas décadas do universo pop, que vão desde os internacionais como Michael Jackson e Abba até os brasileiros, Cazuza, Rita Lee, Roberto Carlos, Carmem Miranda, Rouge, Mamonas Assassinas, entre outros ícones. Um espetáculo imperdível, que promete muita nostalgia, risos e diversão.

O Grupo Municipal de Teatro de Rio Negro-PR foi fundado em 2022 e tem o intuito de fomentar a cena artística da cidade, dando oportunidade para crianças, jovens e adultos, artistas amadores, a entrar em contato com esta linguagem artística. O Grupo já montou diversos espetáculos, como O colecionador de histórias, Arlequim, Auto de Natal e Colcha de Retalhos.

Serviço: