Tarifa de ônibus em Rio Negro e Mafra não terá reajuste em 2025

Há três anos os moradores de Mafra e Rio Negro que utilizam o transporte coletivo pagam o mesmo valor de tarifa, sem qualquer reajuste. Manter o valor de R$ 4,50, foi uma decisão conjunta entre os prefeitos das duas cidades, Emerson Maas e Alessandro Von Linsingen nessa nova gestão.

Apesar do aumento nos combustíveis, a decisão foi, além de manter a tarifa, buscar melhorias constantes na prestação do serviço, a fim de proporcionar mais conforto e qualidade para todos os usuários

“Nosso objetivo é garantir um transporte eficiente e integrado, com uma tarifa justa para a população. É um compromisso com aqueles que mais precisam, que utilizam o transporte público diariamente para trabalhar, estudar, passear e realizar suas atividades”, destacou o prefeito Emerson, que assumiu este ano a presidência do Consórcio Intermunicipal de Mobilidade Urbana de Mafra e Rio Negro – CIMU. Para o prefeito de Rio Negro, manter a tarifa e proporcionar melhorais tem como principal objetivo “beneficiar a população riomafrense”.

CIMU

Para mais informações sobre o transporte coletivo como linhas, horários de ônibus e demais dados, acesse o site da Prefeitura de Mafra, neste link AQUI.