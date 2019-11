Tarifas de água e esgoto da Sanepar terão aumento a partir de segunda-feira (11)

A partir desta segunda-feira (11), as tarifas de água e esgoto vão aumentar 3,76% de acordo com a Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar). O reajuste tinha sido autorizado pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) em 23 de outubro.

Segundo a companhia, para residências, micro e pequenas empresas com consumo até 5 metros cúbicos, a tarifa de água passará de R$ 37,47 para R$ 38,77 – diferença de R$ 1,30. Já para água e esgoto, nessa faixa de consumo, a cobrança vai de R$ 67,45 para R$ 69,79 – diferença de R$ 2,34, informou a Sanepar. Na tarifa social, o reajuste representa acréscimo de R$ 0,53 para consumo de até 5 metros cúbicos.

O período em que a Sanepar deixou de aplicar o reajuste, autorizado em abril, vai ser dividido em seis meses, a partir de 19 de novembro. Em abril deste ano, a Sanepar tinha solicitado um reajuste de 12,13%, mas o percentual não foi autorizado de uma única vez. No entanto, em maio, havia sido autorizada a aplicação de 8,37% nas contas.

Com o novo reajuste de 3,76%, chega-se ao total solicitado pela empresa de 12,13%.

Fonte: G1 Paraná