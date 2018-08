Teatro musical “Toca Raul” será realizado em Rio Negro; entrada gratuita

Toca Raul é um teatro musical que busca inserir o público ao universo Raul Seixas.

O texto do espetáculo foi desenvolvido por meio de entrevistas e escritos do Raulzito. Com narrativas em forma de discursos, poesias e falas triviais, preenchidas por musicas ao vivo. O projeto leva ao público uma viajem ao mundo Raul Seixa e convida a refletir sobre os mundos do nosso dia-a-dia que muitas vezes não somos capazes de enxergar.

Serviço

Espetáculo “Toca Raul”

Dia: 14/09/2018

Horário: 20h

Local: Cine Teatro Antônio Cândido do Amaral (Cine Seminário)

Classificação: livre

Entrada gratuita