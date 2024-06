Técnica de enxertia de Araucária foi tema de treinamento em Rio Negro

Aproximadamente 50 pessoas aprenderam sobre a técnica de enxertia de Araucária durante um treinamento gratuito realizado na tarde desta terça-feira na Prefeitura de Rio Negro. A ação faz parte da Semana do Meio Ambiente e foi organizada pela Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente com o apoio do Instituto de Desenvolvimento Rural (IDR) do Paraná.

A abertura oficial da Semana do Meio Ambiente foi realizada pelo prefeito James Karson Valério e pelo secretário municipal Geraldo Veiga. Os presentes assistiram à palestra com o tema “Pinheiro enxertado como alternativa de renda”, que foi ministrada pelo engenheiro florestal do IDR-Paraná, doutor Jonas Eduardo Bianchin.

Após o Coffee Break os participantes conheceram na prática a técnica de enxertia de Araucária no Parque Ecoturístico Municipal São Luís de Tolosa. Os presentes tiveram a oportunidade de enxertar uma Araucária para colocar em prática todo o conhecimento adquirido no treinamento.

A Prefeitura de Rio Negro, através da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, utiliza a técnica de enxertia através do projeto Araucárias no Seminário, que tem como objetivo fortalecer ainda mais a flora local com a preservação da Araucária.

O objetivo é estender o projeto para as propriedades particulares para a preservação da árvore e para o fortalecimento do agronegócio com a produção e venda de pinhões em grandes quantidades.

Várias araucárias enxertadas já foram plantadas no Parque Ecoturístico Municipal São Luís de Tolosa, na área denominada de Pomar das Araucárias, e em outras áreas do município. As araucárias que foram enxertadas na ação desta terça-feira em breve serão remanejadas em definitivo para outras áreas dentro do parque e outras regiões do município.