Telhado do Complexo Municipal de Saúde Oscar Koster será reformado

A Prefeitura de Rio Negro, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou o Processo de Licitação nº 316/2024 para a contratação de empresa de engenharia para a reforma do telhado do Complexo Municipal de Saúde Oscar Koster.

O investimento tem como objetivo oferecer as condições necessárias de segurança para todos os usuários, resguardando pacientes, servidores públicos e comunidade em geral, bem como, o patrimônio público.

Após vistorias, constatou-se a necessidade da realização de um conjunto de atividades para conservar e/ou recuperar as condições adequadas do uso, garantindo a este imóvel todas as condições de conforto ambiental e segurança para a continuidade das atividades oferecidas. O prazo para a execução do serviço será de no máximo 90 dias corridos a partir da data da emissão da Ordem de Serviço.

Esta ação faz parte do Programa de Manutenção do Patrimônio Público, que é realizado pela atual gestão do prefeito James Karson Valério com segurança jurídica e econômica.

O Complexo Municipal de Saúde Oscar Koster possui uma área edificada de aproximadamente 1.500,00 m² e realiza em média 120 atendimentos por semana.