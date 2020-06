Um temporal atinge Rio Negro, Mafra e região nesta terça-feira (30). O mau tempo é provocado por um ciclone extratropical com rajadas de vento de até 110Km/h. O ciclone, que é composto por uma área de baixa pressão, começou a se formar no norte da Argentina e está se deslocando em direção ao leste. A área de baixa pressão está cruzando os estados de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul e deve ganhar forma de ciclone sobre o oceano, no litoral gaúcho.

O vídeo abaixo é de @zemaickon