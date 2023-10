Terreno para a construção do novo PA municipal de Rio Negro já está sendo preparado

O terreno onde será construído o novo Pronto Atendimento Municipal (PAM) de Rio Negro já está sendo preparado. O prefeito James Karson Valério esteve no local com a equipe da Secretaria de Obras para acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos.

O terreno – que possui aproximadamente 2 mil m² – fica situado na Rua Carlos Hugo Palmiquist, esquina com a Rua Marçal José Pereira, no bairro Estação Nova. A licitação para a contratação de empresa de engenharia para a execução da obra de construção do PAM já foi realizada. A ordem de serviço será assinada em breve.

Serão investidos mais de R$ 5 milhões nesta importante obra. A nova edificação terá uma área construída de 809,11 m² com prazo de execução previsto de 10 meses. “A construção do novo Pronto Atendimento Municipal será ampla, moderna, com a parceria do Governo do Estado do Paraná para melhor atender a nossa população. E junto a essa construção nova, teremos um heliponto moderno. Prioridade é a saúde”, enalteceu o prefeito James.

Atualmente o pronto atendimento está operando provisoriamente no prédio que abrigava o posto de saúde José Krajeswski, na Rua Kalil Gemael, nº 215, bairro Bom Jesus. O local foi reformado e adaptado para possuir todas as condições para um atendimento de qualidade à população.

Quando a obra de construção do novo PAM estiver finalizada, os atendimentos do PA provisório na unidade José Krajeswski serão transferidos para este novo Pronto Atendimento Municipal no bairro Estação Nova.

GESTÃO DO PRONTO ATENDIMENTO

A Prefeitura de Rio Negro e a Organização Social de Saúde Santa Casa de Misericórdia de Chavantes-SP assinaram um Contrato de Gestão para a gerência do pronto atendimento do município.

O Contrato de Gestão foi firmado nos termos da Lei Municipal nº 3254 de 2022, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 035, de 17 de abril de 2023, e demais legislações pertinentes, assim como pelas condições estabelecidas no Edital de Chamamento Público Concurso de Projetos nº 001/2023, pelos termos do projeto de Plano de Trabalho da entidade vencedora datado de 20/07/2023.