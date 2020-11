Testagem rápida para Covid-19 será realizada na Ponte Metálica nesta sexta-feira (27)

Tendo em vista o aumento de casos positivos em Mafra e na cidade vizinha Rio Negro, as Secretarias Municipais de Saúde realizam nesta sexta-feira (27), a testagem rápida para diagnóstico do novo coronavírus. Serão ofertados 100 testes em cada município, das 9h às 11hs em sistema drive-thru nas cabeceiras da ponte Dr. Diniz Assis Henning.

O objetivo é testar quem esteja circulando no centro da cidade e mostrar que o número de casos positivos está aumentando. “Esta ação visa detectar precocemente a doença, fazendo as interferências necessárias, acompanhar e monitorar o paciente”, explicou a secretária de saúde de Mafra, Jaqueline Fátima Previatti Veiga. Ela lembrou ainda que “devemos cuidar de nós mesmos para cuidarmos da saúde do próximo”.

LOGÍSTICA DO LADO MAFRENSE

Uma equipe da Secretaria de Saúde de Mafra fará as abordagens do carro no entroncamento da ponte metálica com a Rua Ben. Pedro Kuss. Se o motorista ou um dos passageiros quiser realizar o teste, o carro irá sair da entrada da ponte e seguir pela Rua Ben. Pedro Kuss, onde terá continuidade o processo. Vale destacar que apenas uma pessoa por veículo será testada e esta não precisará sair do carro. O resultado sai na mesma hora, em poucos minutos. Se a pessoa testar positivo, será conduzida para atendimento médico, no qual receberá orientações.

É importante que a pessoa que for participar do teste apresente documento de identificação e comprovante de residência.

Junto a esta ação, Agentes Comunitárias de Saúde irão orientar o comércio de Mafra sobre medidas de prevenção e a importância da limitação de entrada de pessoas nos estabelecimentos.

QUEM PODE FAZER O TESTE

Podem realizar o teste rápido os munícipes assintomáticos e os que não tenham realizado testes para Covid-19. Pessoas que apresentem sintomas da doença, gripe ou resfriado não poderão fazer a testagem rápida e serão encaminhadas à Unidade Covid-19, anexa à UPA de Mafra, para as providências necessárias.

Serviço: Testagem rápida para Covid-19

Sistema: Drive-thru

Data: 27 de novembro – sexta-feira

Horário: das 9 às 11 horas