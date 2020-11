Testagem rápida para Covid-19 teve adesão da população na manhã de ontem

Antes mesmo das 9 horas, horário marcado para o início testagem rápida para diagnóstico do novo coronavírus, desta sexta-feira, 27, o lado mafrense da cabeceira da ponte dr. Diniz Assis Henning, já contava com fila de carros. Ao todo Mafra ofertou 100 testes, dos quais nenhum registrou positivo para doença. Foi testada uma pessoa por veículo, por meio da coleta de uma gota de sangue, em sistema drive-thru, sem necessidade do paciente sair do carro. Essa também foi uma forma encontrada pela Saúde de evitar aglomeração.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

A média de espera pelo resultado foi de 15 minutos, sendo o resultado informado e liberado o carro. Caso a testagem desse resultado positivo, a pessoa seria encaminhada à unidade móvel da Saúde para atendimento clínico e adoção dos demais protocolos. “Realizamos essa testagem voluntária com objetivo de ver a evolução da Covid-19 no município. Utilizamos esta dinâmica rápida para evitar aglomerações”, disse a secretária de saúde de Mafra, Jaqueline Fátima Previatti Veiga. Ela agradeceu ainda a população que atendeu a este chamado visando o bem-estar da população.

Vale destacar que além desta ação, Agentes Comunitárias de Saúde orientaram o comércio de Mafra sobre medidas de prevenção e a importância da limitação de entrada de pessoas nos estabelecimentos.

Drive-thru

Sozinhos ou acompanhadas, muitas pessoas circularam com seus carros pela ação, como o técnico agropecuário Jocemir Langowski. Ele veio pensando na proteção da saúde de sua família. “Vim fazer o teste rápido, pois tenho minha mãe com 64 anos, diabética e com pressão alta. Também tenho esposa que está grávida. Então, resolvi fazer o teste hoje”, disse.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Já o advogado e servidor público, Dionathan Cesar Machado, assim que soube da testagem pelas mídias sociais, resolveu participar. “Conhecidos meus tiveram contato com quem testou positivo para Covid-19. Tenho esposa e filha, e pais idosos, penso na saúde de todos com quem convivo. Estou assintomático, mas não quero ter dúvidas”.

Nova ação de testagem rápida

Devido à grande procura, Mafra já sinalizou uma nova data para realização de mais uma ação, desta vez com a oferta de 150 testes rápidos. Está prevista para o dia 11 de dezembro, sexta-feira, a partir das 17 horas, no mesmo local. Poderão realizar o teste os munícipes assintomáticos e os que não tenham realizado testes para Covid-19. Pessoas que apresentem sintomas da doença, gripe ou resfriado não poderão fazer a testagem rápida e serão encaminhadas à Unidade Covid-19, anexa à UPA de Mafra, para as providências necessárias