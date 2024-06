Trabalho em conjunto visa aprimorar o atendimento às crianças e adolescentes de Rio Negro

Uma importante reunião foi realizada na tarde desta quinta-feira no gabinete do prefeito James Karson Valério envolvendo a Secretaria Municipal de Assistência Social, o Departamento de Políticas Públicas para as Mulheres e o Conselho Tutelar de Rio Negro.

No encontro foram discutidas as demandas e necessidades essenciais para melhorar o atendimento às crianças e adolescentes de nossa comunidade. Conscientes da importância de trabalhar em conjunto para garantir a proteção e a prevenção dos direitos fundamentais estabelecidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), os líderes demonstraram um compromisso firme em fortalecer as redes de apoio e serviços voltados para o bem-estar dos jovens.

Nesse encontro estratégico foram identificadas diversas áreas de intervenção que demandam atenção imediata, desde a necessidade de ampliar os recursos destinados ao Conselho Tutelar, até a implementação de programas educacionais e sociais que promovam a conscientização e a prevenção de violações de direitos. Todas as propostas foram discutidas com afinco, visando garantir um ambiente seguro e acolhedor para nossas crianças e adolescentes.

Um dos pontos destacados durante a reunião foi a importância da integração entre os diversos órgãos e entidades envolvidos na proteção e promoção dos direitos da infância e juventude. A colaboração entre o poder público, e a assistência social é fundamental para fortalecer as políticas e práticas voltadas para a garantia dos direitos estabelecidos pelo ECA, promovendo assim um ambiente propício para o pleno desenvolvimento físico, mental, moral e social das crianças e adolescentes.

A reunião também focou nos investimentos contínuos em capacitação e formação para os profissionais que atuam diretamente na proteção e atendimento às crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. O objetivo é ter uma equipe qualificada e sensibilizada para as questões relacionadas à infância e juventude, para assim assegurar uma intervenção eficaz e humanizada, respeitando sempre os princípios e diretrizes estabelecidos pelo ECA.

A reunião não apenas marcou o início de uma colaboração mais estreita entre as autoridades municipais, mas também reafirmou o compromisso de todos os envolvidos em priorizar o bem-estar e a proteção das crianças e adolescentes de nossa comunidade. Trabalhando unidos é possível construir um futuro mais justo e promissor para as gerações vindouras, onde cada criança e adolescente tenha a oportunidade de crescer em um ambiente seguro, acolhedor e propício ao seu pleno desenvolvimento.