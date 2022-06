Tradicional Festa Julina da Vila Militar será no próximo dia 09

No próximo dia 09 de julho, sábado, a partir das 15h, acontece a Festa Julina 2022 – Vila Militar. Na programação, muita música, comidas típicas, danças juninas e uma grande fogueira. O evento acontece na Praça Santo Ângelo, no bairro Vila Militar. A entrada é gratuita. O evento é alusivo ao Bicentenário da Independência do Brasil.

Além de completa Praça de Alimentação, também haverá jogos e brincadeiras, apresentações de dança a partir das 15h. A programação musical conta com a participação do cantor mirim Nicollas Gabriel. O encerramento da festa será com o show do Grupo Horizonte.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Realização: Prefeitura Municipal de Rio Negro – Secretaria de Cultura e Turismo, 11ª Bateria de Artilharia Antiaérea Autopropulsada e 5º Regimento de Carros de Combate.