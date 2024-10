Trânsito de Rio Negro será aprimorado; rotatórias estão entre as mudanças

Em breve as rotatórias serão readequadas na cidade de Rio Negro para deixá-las em conformidade com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Um importante projeto de sinalização está sendo desenvolvido através de um convênio firmado entre a Prefeitura de Rio Negro e o Departamento de Trânsito (Detran) do Paraná.

A readequação das rotatórias é um pedido antigo da população e a atual gestão do prefeito James Karson Valério deu início ao projeto em 2023. Após a realização dos ajustes técnicos necessários, nesta semana o prefeito assinou a aprovação. A previsão é que o Detran inicie em dezembro deste ano o processo licitatório para a execução do projeto.

Além da readequação das rotatórias, o projeto também prevê a revitalização das sinalizações verticais e horizontais em avenidas principais e em áreas escolares para garantir uma maior segurança aos cidadãos rio-negrenses.

Para a elaboração do projeto, a equipe técnica do Detran, composta por especialistas na área de trânsito, atuou com a equipe da Secretaria Municipal de Obras. Análises e registros fotográficos das vias, por exemplo, além da base cartográfica fornecida pela Prefeitura, foram fundamentais para a elaboração.

O convênio entre a Prefeitura e o Detran tem grande importância para o aprimoramento do trânsito em Rio Negro. E terá um baixo custo para o município, que arcará com 1% do valor do convênio como contrapartida.