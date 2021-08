Transporte coletivo: confira os horários das linhas e demais informações

Compartilhar no Facebook

Após mais de um ano serviço de transporte coletivo em Mafra e Rio Negro retornará com sua operação normal

Amanhã às 4h40 o primeiro ônibus de transporte coletivo da linha Faxinal/Bom Jesus dará início à operação do novo transporte coletivo em Mafra e Rio Negro. A viagem partirá do bairro Faxinal em Mafra para o bairro Bom Jesus em Rio Negro.

A empresa Viação Norte Sul, a partir desta quinta-feira, dia 5, passará a ser a operadora do sistema de transporte coletivo urbano de passageiros de Mafra e Rio Negro, assim como da linha interestadual Faxinal/Bom Jesus. A empresa está autorizada pelo Consórcio Intermunicipal de Mobilidade Urbana de Mafra e Rio Negro – CIMU a prestar os serviços de transporte de passageiros nos dois municípios.

O sistema será composto por 7 linhas: Faxinal/Bom Jesus, Jardim América/Vila Ivete (Mafra), Primavera (Mafra), São Lourenço (Mafra), Km 9 (Mafra), Fronteira (Rio Negro) e Roseira (Rio Negro).

A tarifa será no valor de R$ 3,95, autorizada pelo CIMU de Mafra e Rio Negro.

Para adquirir seu vale transporte: Rua Cleto Mourão, 265, Restinga (Anexo a Ello Tour). A empresa também está comercializando vales-transportes, informações pelo fone: 3012-3092.

Os horário serão os mesmos praticados antes do início da pandemia da Covid-19 e indicados pelo Consórcio Intermunicipal. As tabelas de horário estarão disponíveis na página oficial da Viação Norte Sul no Facebook – Norte Sul Viação.