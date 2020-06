Transporte coletivo deve retornar na terça-feira em Rio Negro

A partir desta terça-feira (09) a cidade de Rio Negro (PR) terá ativo o transporte coletivo novamente, porém em caráter de urgência.

A prefeitura divulgou neste domingo através das redes sociais que colocará ônibus e vans – escolares que não estão em uso atualmente – para atender a população.

De acordo com as informações divulgadas, o serviço será feito com ônibus nos trechos mais longos e com vans escolares particulares nos trechos dentro da cidade. Ainda segundo as informações, a equipe técnica da prefeitura está fazendo tudo dentro da legalidade.

As localidades da Roseira e Fazendinha, que estavam sem linhas de ônibus, retornam na terça-feira também.

O vale transporte só será emitido após houver uma empresa contratada pelo Consórcio Intermunicipal de Mobilidade Urbana (CIMU) fazendo as linhas de Mafra para Rio Negro. Por enquanto o serviço de transporte coletivo em Rio Negro será realizado através de um contrato de emergência, portanto a passagem deverá ser paga apenas em dinheiro. O valor será o mesmo cobrado até então pela empresa Santa Clara.

Rio Negro recebeu recentemente novos abrigos para passageiros de ônibus. No total são 660 abrigos que foram entregues em toda a Região Metropolitana de Curitiba. Mais de R$ 3,2 milhões foram investidos pelo governo do estado nesta ação.

Os novos modelos seguem o mesmo padrão dos abrigos já entregues no passado pela Comec, porém receberam reforço em sua estrutura visto que os antigos tinham laterais em acrílico que eram facilmente vandalizadas. Nos novos modelos as laterais, além de maiores, são em chapas de aço, muito mais resistentes.