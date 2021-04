Transporte coletivo: nenhuma empresa demonstrou interesse em atuar em Riomafra

Nesta quinta-feira (08) ocorreu a sessão de abertura dos envelopes das empresas interessadas na prestação de serviços de transporte rodoviário coletivo interestadual urbano e semiurbano de passageiros entre os municípios de Mafra e Rio Negro – via chamamento público (nº 01/2021).

As empresas interessadas poderiam protocolar os documentos na sede administrativa da Prefeitura de Mafra, junto ao departamento de Licitações. Apenas uma empresa seria a vencedora deste chamamento público com direito a operar as linhas propostas no edital.

Porém, nenhuma empresa protocolou os envelopes e a população continuará sem uma definição sobre o serviço de transporte público.

Um novo Chamamento Público foi criado nesta quinta-feira para serviço de transporte público coletivo urbano e semiurbano interestadual semiurbano de passageiros de Mafra/SC e Rio Negro/PR, incluindo as linhas atuais e as futuramente criadas ou modificadas.

A empresa que cumprir os requisitos dispostos no edital terá autorização para operar os serviços que contempla as linhas: Primavera; Jardim América/Vila Ivete; Km 9; São Lourenço; Roseira; Fronteira (abrangendo os centros de Mafra e Rio Negro) e Bom Jesus/Faxinal (abrangendo do colégio agrícola de Rio Negro à creche do Faxinal em Mafra). A estimativa da quilometragem média operacional mensal total para o sistema é de 72.489 km.

