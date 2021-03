Transporte coletivo pode demorar até 60 dias para retornar em Riomafra

Prestes a completar 1 ano sem serviço de transporte coletivo regular, população terá que esperar mais dois meses para usarem a ‘lotação’, isso se alguma empresa se mostrar interessada e prestar o serviço. Tarifa sofrerá um aumento de R$ 0,20, será de R$ 3,95

Foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira (26) o edital de chamamento público para autorizar empresa a prestar serviço público de transporte coletivo em Riomafra. A previsão é de 60 dias para o início de operação de uma nova empresa com uma tarifa de R$ 3,95.

Diferente do que foi anunciado e divulgado o processo de contratação vai ser feito através da modalidade de chamamento público e não de licitação pública. Não haverá contrato e sim uma autorização para prestação do serviço.

O edital foi publicado pelo Consórcio Intermunicipal de Mobilidade Urbana de Mafra e Rio Negro (CIMU), órgão responsável pelo transporte coletivo urbano dos dois municípios e da linha interestadual Faxina/Bom Jesus.

Serão 30 dias da publicação. A abertura do envelopes está prevista para o dia 1º de abril, após essa data a empresa vencedora terá 30 dias, após a publicação do resultado, para iniciar a operação dos serviços, ou seja, a previsão para o retorno do transporte coletivo em Riomafra é para o dia 1º de maio. Até lá o serviço continuará sendo prestado de forma precária com vans e ônibus de diversas empresas e com horários alternativos, na sua maioria de hora em hora.

O edital também traz o valor da nova tarifa do transporte público que será de R$ 3,95, um aumento de R$ 0,20 centavos a praticada atualmente.

Segundo o que é apresentado no edital serão necessários 14 ônibus para a prestação do serviço 12 para a chamada frota regular e 2 reservas. A idade máxima dos ônibus, da frota operante não poderá ser superior a 10 anos, dos ônibus reserva 13 anos. Todos deverão possuir os dispositivos de acessibilidade exigido por lei.

Quanto as linhas, itinerários e horários, estes serão os mesmos feitos pela antiga empresa que operava o sistema, a Viação Santa Clara.

Pelo edital as empresas interessadas não precisarão utilizar sistemas eletrônicos, a cobrança da tarifa não será por cartão. Possivelmente teremos a volta do vale-transporte de papel. Também não há previsão referente o que será feitos com os vales-transportes antigos.

O edital prevê o transporte de mais de 104 mil usuários/mês em todas as sete linhas do sistema e uma quilometragem a ser percorrida de cerca de 72 mil km/mês. A principal linha de todo o sistema continua sendo a interestadual Faxinal/Bom Jesus, concentrando a maior número de viagens e de passageiros.

A empresa que ganhar o chamamento será autorizada a prestar o serviço de transporte coletivo até contratação de uma licitação para a concessão do serviço que não tem data para ocorrer.

