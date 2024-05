Transporte metropolitano chega a Rio Negro

A Linha vai ligar Quitandinha, Campo do Tenente e Rio Negro com disponibilidade de três horários e tarifa de R$ 5,50

Uma nova era se inicia em Rio Negro, Campo do Tenente e Quitandinha a partir de 20 de maio com a implantação do transporte metropolitano. Essa iniciativa, fruto da parceria entre o Governo do Estado do Paraná, através da Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná (Amep), e as prefeituras dos três municípios, representa um marco para o desenvolvimento regional e a qualidade de vida da população.

A nova linha vai ligar as três cidades com três horários diários, saindo de Quitandinha às 6h, 11h e 17h, com retornos de Rio Negro às 7h, 14h e 18h30. Essa conectividade vai facilitar a vida de muitos trabalhadores que se deslocam entre as cidades em busca de oportunidades, além de garantir o acesso facilitado a serviços essenciais como saúde, educação, justiça e segurança em Rio Negro, sede da comarca.

O transporte metropolitano não significa apenas mais um meio de locomoção, mas sim a abertura de um leque de possibilidades para os cidadãos de Rio Negro, Campo do Tenente e Quitandinha. Com a nova linha, a busca por emprego em diferentes municípios se torna mais fácil e rápida, impulsionando a economia local e gerando novas oportunidades para todos. Além disso, a redução significativa do custo com transporte, especialmente para quem utiliza ônibus intermunicipais para chegar à capital (R$ 45 vs R$ 12), representa uma economia importante para o bolso das famílias.

Para garantir que a linha atenda às necessidades da população de forma eficiente, ela funcionará em caráter experimental por um período de 90 dias. Durante esse período, a demanda será avaliada e os horários poderão ser ajustados. A tarifa para os deslocamentos entre as três cidades será de R$ 5,50 com cartão metropolitano e R$ 6,00 em dinheiro. Nas próximas semanas, haverá uma campanha de confecção de cartões do transporte metropolitano para facilitar o acesso ao serviço.

A implantação do transporte metropolitano é resultado da sólida parceria entre o Governo do Estado do Paraná, através da Amep, e as prefeituras de Rio Negro, Campo do Tenente e Quitandinha. As três cidades investem em subsídios mensais de R$ 70 mil, divididos igualmente, para garantir a viabilidade da operação. Esse valor representa o limite máximo do subsídio, já que o aumento no fluxo de passageiros ocasiona a sua redução automática, demonstrando o compromisso com a sustentabilidade do projeto.

O presidente da Amep, Gilson Santos, destaca a importância da parceria com as prefeituras para o sucesso da operação: “Para que a operação aconteça, foi estabelecida uma parceria com as três prefeituras envolvidas”. Já o Prefeito James Karson Valério ressalta o impacto positivo da nova linha na vida da população: “A integração dos municípios de Rio Negro, Campo do Tenente e Quitandinha, através de uma linha de transporte público, é algo que irá transformar a realidade de muitas pessoas, que hoje dependem de transporte próprio e meios precários para se locomover de sua casa até seu trabalho ou a serviços essenciais”.