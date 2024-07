Transporte metropolitano em Rio Negro já atendeu mais de 1700 passageiros

Compartilhar no Facebook

O transporte metropolitano que faz a ligação de Rio Negro, Campo do Tenente e Quitandinha iniciou no dia 20 de maio deste ano.

Um relatório gerado pela Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná (AMEP) mostra a visão ampla da linha Y97 sobre a oferta e demanda total. Somente nos 30 primeiros dias de operação foram 1710 passageiros atendidos. A quantidade de passageiros mostra a importância da linha que funciona de segunda-feira a sábado, exceto nos feriados.

Para garantir que a linha atenda às necessidades da população de forma eficiente, ela funcionará em caráter experimental por um período de 90 dias. Durante esse período, a demanda será avaliada e os horários poderão ser ajustados.

A nova linha também facilita a viagem até Curitiba. Para sair de Rio Negro e chegar até a capital paranaense, o cidadão pode utilizar essa nova linha até Quitandinha e depois pegar outro ônibus que desembarca no terminal do Pinheirinho em Curitiba. Em alguns horários o ônibus vai até o Centro da capital.

HORÁRIOS (EXCETO DOMINGO E FERIADOS)

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Saídas de Quitandinha (terminal rodoviário): 6h, 11h e 17h

Saídas de Rio Negro (Rua Getúlio Vargas): 7h, 14h e 18h30

Os horários podem ser visualizados no site da Amep: https://www.amep.pr.gov.br/Pagina/Linhas-e-Horarios-dos-Onibus-Metropolitanos

VALOR DA TARIFA

R$ 5,50 para pagamento com o cartão Metrocard

R$ 6,00 para pagamento em dinheiro

PONTOS DE PARADA

Em Rio Negro a saída do ônibus ocorre no ponto em frente ao prédio da saúde (em frente à Praça João Pessoa). Depois ele segue até a BR-116 através da Rua XV de Novembro, Rua Saturnino Olinto e Avenida General Plínio Tourinho. Durante este trajeto o ônibus para em todos os pontos disponíveis quando o passageiro acena para solicitar a parada. Também há o ponto na entrada do Retiro Bonito e na entrada da Roseira.