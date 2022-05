Transporte público: veja os horários da linha do trabalhador

Compartilhar no Facebook

A Viação Norte Sul, que atua com o transporte coletivo em Mafra e Rio Negro implantou a linha do trabalhador, que visa atender o setor industrial dos dois municípios.

A empresa divulgou os horários dos ônibus, que em Mafra tem saída do bairro da Restinga, passando pela Indústria Collo, condomínio na Vila Ivete e centro de Mafra.

No lado Rionegrense passa pelo centro e sobre pela Rua XV de Novembro até Vila Zelinda e Bairro Alto. No retorno passa ainda pelo bairro Passa Três e pela escola do SESI.

Linha do trabalhador

Local Horário Local Horário Saída Restinga/TIOEPA 06h20min Saída bairro Alto/Zenker 7h05min Saída Restinga/TIOEPA 13h50min Saída bairro Alto/Zenker 15h10min Saída Restinga/TIOEPA 17h Saída bairro Alto/Zenker 17h45min