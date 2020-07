TRE-PR lança projeto para aumentar o número de mesários voluntários

Compartilhar no Facebook

Para estimular a participação dos jovens no processo eleitoral, o TRE-PR lançou o projeto Universidade Amiga da Justiça Eleitoral.

O objetivo é aumentar o número de mesários voluntários com o oferecimento de, no mínimo, 30 e 60 horas extracurriculares aos estudantes que trabalharem no primeiro ou nos dois turnos das eleições, respectivamente.

Podem aderir ao projeto todas as instituições de ensino superior do Estado, que vão receber o Selo Universidade Amiga da Justiça Eleitoral.

A inscrição tanto para as universidades quanto para os mesários pode ser feita no site www.tre-pr.jus.br

A Justiça Eleitoral acredita que a união entre universidade e poder público é uma forma democrática de promover a educação para a cidadania.