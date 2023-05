Trenzinho da alegria está em Rio Negro; confira os horários

Rio Negro e Mafra estão agitadas com a chegada do Trenzinho da Alegria, que faz passeio com as crianças e toda a família por pontos das cidades.

O trenzinho que é um dos mais bonitos e iluminados do Brasil encanta a todos numa grande viagem mágica acompanhada do Mickey, da Minnie e do Homem-Aranha pelas ruas da cidade.

A saída do trenzinho é na Praça João Pessoa em Rio Negro.

O valor do passeio é de R$ 15,00 reais, sendo que crianças menores de 2 anos e pessoas com deficiência não pagam ingresso. Será aceito como forma de pagamento cartão, PIX e dinheiro.

Horário de saídas:

• Segunda a sexta-feira (a partir das 17 horas)

• Sábado, Domingo e Feriados (a partir das 14 horas)

